П'ятому учаснику "схем Гладковського" в оборонці оголосили підозру

П’ятому учаснику злочинної схеми екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, ця особа виконувала формальну роль директора "Оптимумспецдеталі", виконуючи всі вказівки організаторів злочину, її дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 ККУ.

"Заступником генерального прокурора - керівником САП повідомлено про підозру 5-му участнику злочинної схеми ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів - колишньому формальному директору ТОВ "Оптимумспецдеталь", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до держпідприємств державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

Раніше повідомлялось, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозру ще чотирьом учасникам схем екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в оборонній сфері.

Учасникам злочинної схеми було повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.