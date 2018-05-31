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В пятницу вступит в силу постановление о продлении спецобязательств для "Нафтогаза" до 1 августа

НовостиЭнергетика    31.05.2018 - 18:44
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

Таким образом, газ для населения не подорожает до 1 августа

С первого июня вступит в силу постановление Кабинета министров, которое пролонгирует Положения о возложении спецобязательств на субъектов рынка для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 августа 2018 года, передает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"1 июня 2018 года вступает в силу постановление Кабинета министров Украины от 30.05.18 №415, которое пролонгирует Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 августа 2018 года", - указывается в сообщении.

Несмотря на это, НАК рассылает всем контрагентам компании проекты дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие договоров поставки природного газа с теплоснабжающими предприятиями и поставщиками природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Напомним, вчера Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 августа 2018 года. Отметим, постановлением от 22 марта 2017 правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018 года.

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Теги публикации: Нафтогаз Украины, Цена на газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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