Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до 1 августа

Спецобязательства для "Нафтогаза" продлили еще на два месяца

Кабинет министров Украины продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 августа 2018 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018.

На данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств до 1 августа.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что на сегодня на переговорах с МВФ о полной отмене спецобязательств для "Нафтогаза" речь не идет.