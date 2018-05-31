Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У п'ятницю набуде чинності постанова про продовження спецзобов'язань для "Нафтогазу" до 1 серпня

НовиниЕнергетика    31.05.2018 - 18:44
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Таким чином, газ для населення не подорожчає до 1 серпня

З першого червня набере чинності постанова Кабінету міністрів, яка пролонгує Положення про покладення спецобов'язків на суб'єктів ринку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року, передає прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"1 червня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України від 30.05.18 №415, яка пролонгує Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року", - вказано у повідомленні.

Зважаючи на це, НАК розсилає усім контрагентам компанії проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів постачання природного газу з теплопостачальними підприємствами та постачальниками природного газу із спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

Нагадаємо, вчора Кабмін продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 серпня 2018 року. Зазначимо, постановою від 22 березня 2017 року уряд поклав спеціальні зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу, які полягають у продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язаний до ринкових середньорічними цінами на європейському хабі. Чинна постанова передбачала спецзобов'язання до 1 червня 2018.

"Нафтогаз" у червні розпочне тестові закупівлі газу на українському ринку "Газпром" намагається оскаржити рішення арбітражу на основі лінгвістичної експертизи, - Коболєв
Теги публікації: Нафтогаз України, Ціна на газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top