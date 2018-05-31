У п'ятницю набуде чинності постанова про продовження спецзобов'язань для "Нафтогазу" до 1 серпня

Таким чином, газ для населення не подорожчає до 1 серпня

З першого червня набере чинності постанова Кабінету міністрів, яка пролонгує Положення про покладення спецобов'язків на суб'єктів ринку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року, передає прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"1 червня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України від 30.05.18 №415, яка пролонгує Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року", - вказано у повідомленні.

Зважаючи на це, НАК розсилає усім контрагентам компанії проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів постачання природного газу з теплопостачальними підприємствами та постачальниками природного газу із спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

Нагадаємо, вчора Кабмін продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 серпня 2018 року. Зазначимо, постановою від 22 березня 2017 року уряд поклав спеціальні зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу, які полягають у продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язаний до ринкових середньорічними цінами на європейському хабі. Чинна постанова передбачала спецзобов'язання до 1 червня 2018.