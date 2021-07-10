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У п'ятницю на Донбасі загинув український військовий, ще троє були поранені

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Донбас, Субота 10 липня 2021 08:17
У п'ятницю на Донбасі загинув український військовий, ще троє були поранені
Автор: Юлія Струк

На Донбасі за минулу добу в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. Ще троє були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойове травмування. Бійців доставили до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний.

Усього ж протягом минулої доби в районі ООС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі Троїцького бойовики двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки окупанти обстріляли бійців ООС з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Ситуація на Донбасі станом на ранок суботи

Станом на 7 годину ранку суботи зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Миронівського бойовики застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне біля Донецька противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели обстріл з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, позавчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.

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