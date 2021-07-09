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Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Пятница 09 июля 2021 17:46
Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики в очередной раз нарушили перемирие (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 9 июля, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Зайцево. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

При этом вблизи Невельского российские наемники открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Также неподалеку Новотошковского боевики вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Кроме того, в направлении населенного пункта Пески оккупанты трижды совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе в последнее время выросла втрое.

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