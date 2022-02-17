Штормовой ветер и дожди с мокрым снегом: синоптик дала прогноз погоды на завтра

В пятницу, 18 февраля, в Украине будет влажная погода. Кроме того, в большинстве регионов прогнозируется шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Завтра в Украине будет сыро, местами ожидается дождь. При снижении температуры в некоторых областях возможен мокрый снег.
Синоптик предупредила украинцев о шквальном ветре, порывы которого будут достигать 15-22 м/с.
При этом температура воздуха 18 февраля установится в пределах +2... +7 градусов.
В Киеве завтра пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, который будет сопровождаться порывистым ветром до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2 градуса, а днем воздух прогреется до +5 градусов.
Как сообщало РБК-Украина ранее, спасатели предупредили водителей об ухудшенной видимости на дорогах из-за густого тумана.
При этом сегодня в большинстве областей ожидается дождь, а температура воздуха максимально поднимется до +5... +11 градусов.