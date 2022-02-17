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Штормовой ветер и дожди с мокрым снегом: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 февраля, в Украине будет влажная погода. Кроме того, в большинстве регионов прогнозируется шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Завтра в Украине будет сыро, местами ожидается дождь. При снижении температуры в некоторых областях возможен мокрый снег.

Синоптик предупредила украинцев о шквальном ветре, порывы которого будут достигать 15-22 м/с.

При этом температура воздуха 18 февраля установится в пределах +2... +7 градусов.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, который будет сопровождаться порывистым ветром до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2 градуса, а днем воздух прогреется до +5 градусов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, спасатели предупредили водителей об ухудшенной видимости на дорогах из-за густого тумана.

При этом сегодня в большинстве областей ожидается дождь, а температура воздуха максимально поднимется до +5... +11 градусов.

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Погода