RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штормовий вітер та дощі з мокрим снігом: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 лютого, в Україні буде волога погода. Крім того, в більшості регіонів прогнозується шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

Завтра в Україні буде сиро, місцями очікується дощ. При зниженні температури в деяких областях можливий мокрий сніг.

Синоптик попередила українців про шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-22 м/с.

При цьому температура повітря 18 лютого встановиться в межах +2... + 7 градусів.

У Києві завтра пройде невеликий дощ з мокрим снігом, який супроводжуватиметься поривчастим вітром до 15-18 м/с.вночі стовпчики термометрів покажуть +2 градуси, а вдень повітря прогріється до +5 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, рятувальники попередили водіїв про погіршену видимість на дорогах через густий туман.

При цьому сьогодні в більшості областей очікується дощ, а температура повітря максимально підніметься до + 5... + 11 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода