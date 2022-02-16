Украину ночью накроет туман: спасатели предупредили об опасности на дорогах
Фото: Украину ночью накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сделали предупреждение об ухудшении погоды в Украине. В ночь на 17 февраля и утром ожидается туман.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В ближайшие часы Украину накроет туман, который продержится до утра 17 февраля. В ГСЧС отметили, что видимость составит 200-500 метров. (І уровень опасности, желтый).
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц", - уточнили спасатели.
Напомним, завтра, 17 февраля, большую часть Украины накроют дожди, а в Карпатах синоптики ожидают мокрый снег.
Отметим, ранее Укргидрометцентр рассказал, какой будет погода в Украине в феврале.