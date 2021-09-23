В Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний детсад

"Капитально отремонтировали 60-летний детсад "Ласточка" в Пятихатках. Это единственное дошкольное учреждение в северной части города. Оно уже набирает первых воспитанников", - отметил Резниченко.

На здании детсада положили новую кровлю, установили новые окна, утеплили и раскрасили в разные цвета фасад. В комнатах на первом этаже установили теплый пол. Также обновили пищеблок, а во дворе - установили новые детские площадки и собственные беседки для каждой из групп.

Обновленный пятихатский детсад уже набирает первых воспитанников, в целом он сможет принять 75 детей.