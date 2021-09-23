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У П'ятихатках Дніпропетровської області капітально відремонтували 60-річний садочок

Автор: Наталія Гурковська

У П'ятихатках Дніпропетровської області почав працювати після капітального ремонту дитячий садочок "Ластівка", який є єдиним дошкільним закладом у великій частині міста. Садочок оновили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це РБК-Україна розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Капітально відремонтували 60-річний дитсадок "Ластівка" у П’ятихатках. Це єдиний дошкільний заклад у північній частині міста. Він вже набирає перших вихованців", - зазначив Резніченко.

На будівлі дитсадка поклали нову покрівлю, встановили нові вікна, утеплили та розфарбували у різні кольори фасад. У кімнатах на першому поверсі встановили теплу підлогу. Також оновили харчоблок, а на подвір’ї - встановили нові дитячі майданчики та власні альтанки для кожної з груп.

Оновлений п’ятихатський дитсадок вже набирає перших вихованців, загалом він зможе прийняти 75 малюків.

Раніше Валентин Резніченко розповів, як у Павлопіллі із закинутого садочка роблять сучасний освітній простір.

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Велике будівництво