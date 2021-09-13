В Павлополье из заброшенного сада делают современное образовательное пространство
В селе Павлополье Днепропетровской области появится современный детский сад, способный принять более сотни детей. Его реконструкцию проводят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.
"Для маленьких жителей области создаем современное образовательное пространство. Обновляем школы и детсады. Капитально ремонтируем и дошкольное учреждение "Солнышко" в Павлополье. После модернизации оно сможет принять 110 малышей", - подчеркнул Резниченко.
Детский сад, который построили более 30 лет назад и некоторое время не использовали, не только отремонтируют, но и обустроят новые помещения: спортивный зал и комнату для кружков, где дети смогут физически развиваться и заниматься творчеством.
Также в садике появится ресурсная комната для детей с инвалидностью, пандусы с системой подогрева. Во дворе установят игровые площадки, качели и беседки.
Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал о реконструкции детского сада в селе Чкалово, который уже называют "садиком мечты".