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В Павлополье из заброшенного сада делают современное образовательное пространство

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Днепр, Понедельник 13 сентября 2021 14:56
В Павлополье из заброшенного сада делают современное образовательное пространство Фото: в Павлополье из заброшенного сада делают современное образовательное пространство (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Павлополье Днепропетровской области появится современный детский сад, способный принять более сотни детей. Его реконструкцию проводят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Для маленьких жителей области создаем современное образовательное пространство. Обновляем школы и детсады. Капитально ремонтируем и дошкольное учреждение "Солнышко" в Павлополье. После модернизации оно сможет принять 110 малышей", - подчеркнул Резниченко.

Детский сад, который построили более 30 лет назад и некоторое время не использовали, не только отремонтируют, но и обустроят новые помещения: спортивный зал и комнату для кружков, где дети смогут физически развиваться и заниматься творчеством.

Также в садике появится ресурсная комната для детей с инвалидностью, пандусы с системой подогрева. Во дворе установят игровые площадки, качели и беседки.

Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал о реконструкции детского сада в селе Чкалово, который уже называют "садиком мечты".

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Большая стройка
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