В пяти областях Украины из-за непогоды ограничено движение на дорогах

В Украине продолжают сохранятся сложные погодные условия. Из-за сильных заметов в пяти областях ограничено движение транспорта на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:
Также из-за сильных порывов ветра и образования сугробов введены ограничения:
"Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1540 человек и 1220 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам). Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 1050 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов, оказана помощь около 1 240 человек", - сообщили спасатели.
Напомним, 14 февраля в Украине прогнозировали морозную погоду. Осадки в виде снега ожидаются только в западных областях.
Также РБК-Украина писало, что Украину накроет антициклон, который принесет сильные морозы в ближайшие три дня.