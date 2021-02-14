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В пяти областях Украины из-за непогоды ограничено движение на дорогах

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжают сохранятся сложные погодные условия. Из-за сильных заметов в пяти областях ограничено движение транспорта на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

  • Волынская область - на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи);
  • Ивано-Франковская область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).
  • Львовская область - введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

Также из-за сильных порывов ветра и образования сугробов введены ограничения:

  • Ровенская область - ограничено движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, на автодорогах государственного значения в пределах области;
  • Хмельницкая область - ограничено движение транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта на автодорогах общего пользования: Т-18-04 Корец-Славута-Антонины; Т-20-12 Лановцы-Лисогорка-Теофиполь; Т-23-01 Билогирья- Р26; Т-23-02 Чернеливка - Городок- Смотрич; Т-23-06 Шепетовка - Староконстантинов; Т-23-12 Гусятин - Городок; Т-23-14 Теофиполь - Красилов - Н03; Т-23-18 Старый Острополь - Волковинцы и Т-23-21 Ярмолинцы - Каменец-Подольский.

"Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1540 человек и 1220 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам). Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 1050 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов, оказана помощь около 1 240 человек", - сообщили спасатели.

Напомним, 14 февраля в Украине прогнозировали морозную погоду. Осадки в виде снега ожидаются только в западных областях.

Также РБК-Украина писало, что Украину накроет антициклон, который принесет сильные морозы в ближайшие три дня.

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