У п'яти областях України через негоду обмежено рух на дорогах

В Україні продовжують збережуться складні погодні умови. Через сильні замети в п'яти областях обмежено рух транспорту на дорогах.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, діють обмеження руху великовагового і великогабаритного автотранспорту:
Також з-за сильних поривів вітру та утворення заметів введені обмеження:
"Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1540 осіб і 1220 одиниць техніки. На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 350 осіб). Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено із снігових заметів 1050 транспортних засобів, у тому числі 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів, надано допомогу близько 1 240 осіб", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 14 лютого в Україні прогнозували морозну погоду. Опади у вигляді снігу очікуються тільки в західних областях.
Також РБК-Україна писало, що Україну накриє антициклон, який принесе сильні морози в найближчі три дні.