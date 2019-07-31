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У п'яти областях України через негоду знеструмлено 53 населених пункти

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 08:48
У п'яти областях України через негоду знеструмлено 53 населених пункти
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Знеструмленими залишаються населені пункти у Львівській, Одеській, Луганській, Київській та Запорізькій областях

Станом на ранок середи знеструмленими внаслідок негоди в Україні через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються 53 населених пункти в п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що станом на 7:00 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська область - 44, Одеська - 4, Запорізька - 2, Луганська - 2, Київська - 1.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що погода в Україні сьогодні 31 липня погіршиться, зокрема в центральних, південних і східних областях країни очікуються грози і шквали. За прогнозами Укргідрометцентру сьогодні в західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м / с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Також раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на серпень. Так, погода в Україні в серпні очікується теплою, температура повітря на 1,5-2 градуси перевищить середні показники.

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