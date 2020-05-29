До пяти лет тюрьмы за кражу кабелей: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей". Законом предусматривается наказание за кражу кабелей до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, законом вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждения, а также технических средств или сооружений связи, входящих в состав сети, влекут за собой штрафы на граждан от 1700 до 3400 гривен и на должностных лиц от 5100 до 6800 гривен.

Кроме того, за умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

В случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет.

Отметим, что перед принятием закона Верховной радой, в Министерстве цифровой трансформации отметили, что этот закон имеет большое значение для нацбезопасности и поддержания бесперебойной связи во время пандемии.

При этом в ведомстве сообщили, что в Украине в период с 2015-2019 годы зафиксировано более 122 тысяч случаев краж и повреждений телекоммуникационных объектов. Одной из причин роста количества преступлений, по мнению специалистов, является несопоставимостью последствий с наказанием, которое может быть применено к злоумышленникам.

Кроме того, в Британии и Польше начали уничтожать вышки 5G из-за того, что они якобы вызывают или помогают распространять коронавирус. Из-за таких инцидентов нарушалась связь мобильных операторов.

Напомним, 13 мая Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за разрушение телекоммуникационных сетей.