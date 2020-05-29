До п'яти років в'язниці за крадіжку кабелів: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж". Законом передбачається покарання за крадіжку кабелів до п'яти років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, законом вносяться зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їх пошкодження, а також технічних засобів або споруд зв'язку, що входять до складу мережі, тягнуть за собою штрафи на громадян від 1700 до 3400 гривень і на посадових осіб - від 5100 до 6800 гривень.

Крім того, за умисне пошкодження або руйнування мережі, у разі якого припиняється надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 17 000 до 51 000 гривень або громадськими роботами на строк до 120 годин, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

У разі повторного порушення зловмиснику загрожує в'язниця строком від трьох до п'яти років.

Зазначимо, що перед прийняттям закону Верховною радою, в Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що цей закон має велике значення для нацбезпеки та підтримання безперебійної зв'язку під час пандемії.

При цьому у відомстві повідомили, що в Україні в період з 2015-2019 роки зафіксовано понад 122 тисяч випадків крадіжок і пошкоджень телекомунікаційних об'єктів. Однією з причин зростання кількості злочинів, на думку фахівців, є незіставністю наслідків з покаранням, яке може бути застосоване до зловмисників.

Крім того, в Британії і Польщі почали знищувати вежі 5G через те, що вони нібито викликають або допомагають поширювати коронавірус. Через такі інциденти порушувався зв'язок мобільних операторів.

Нагадаємо, 13 травня Рада підтримала законопроект про кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж.