Рада установила уголовную ответственность за разрушение телекоммуникационных сетей

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За документ проголосовали 288 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 288 парламентариев.

Законом предусмотрено, что нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав такой сети, если оно не вызывало прекращения предоставления телекомуслуг, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен) и на должностных лиц - в размере от 300 до 400 таких минимумов (5100 - 6800 гривен).

В документе прописано, что умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или техсредств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав телекомсети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-51 000 гривен) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если указанные выше действия причинили имущественный вред в крупных размерах или повлекшие тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет с конфискацией имущества.

В законе прописано, что имущественный вред признается в крупных размерах, если он в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

"Тяжелыми последствиями в этой статье считаются действия, повлекшие прекращение предоставления телекоммуникационных услуг на критически важные объекты инфраструктуры", - указано в тексте документа.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет ужесточить штрафы за нарушение законных требований нардепов. Также планируется повысить штрафы за невыполнение законных требований Счетной палаты.