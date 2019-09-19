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Пяти каналам с логотипом "112 Украина" объявили предупреждение, - Нацрада

Новости » Политика    19.09.2019 - 14:11
Пяти каналам с логотипом "112 Украина" объявили предупреждение, - Нацрада
Иллюстративное фото (112.ua)

Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ"

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) объявила предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Сообщается, что речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

"В программной концепции вещания ими увеличен объем информационно-аналитических и публицистических передач, не транслируются вообще культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи, а также нет фильмопоказ. Без разрешения регуляторного органа компании самовольно изменили логотипы. Нарушение требований по размещению логотипа нарушает права зрителей", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Национальной рады Ольга Герасимюк отметила, что защищать свои права нужно цивилизованным путем и не нарушать при этом журналистские стандарты, а главное - важно не обманывать зрителя.

"Досадно, что каналы вместо того, чтобы прислушаться к этим абсолютно законных требований, тратят эфирное время на то, чтобы искать компромат на членов Национального совета, огульно обвинять их. Я думаю, что такая позиция очень далека от свободы слова, она совсем со свободой слова не имеет ничего общего", - сказала она.

Напомним, суд отказал "112 Украина" в апелляции, сняв запрет Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения по продлению или аннулированию лицензии.

Кроме этого, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверяла компании ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112 Украина".

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