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П'яти каналам з логотипом "112 Україна" оголосили попередження, - Нацрада

Новини » Політика    19.09.2019 - 14:11
П'яти каналам з логотипом "112 Україна" оголосили попередження, - Нацрада
Ілюстративне фото (112.ua)

Мова йде про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ"

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) оголосила попередження п'яти регіональним каналам, які ретранслюють телеканал "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Зазначається, що мова йде про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ".

"У програмній концепції мовлення ними збільшено обсяг інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач, що не транслюються взагалі культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні і музичні, дитячі передачі, а також немає фільмопоказу. Без дозволу регуляторного органу компанії самовільно змінили логотипи. Порушення вимог щодо розміщення логотипу порушує права глядачів", - йдеться у повідомленні.

Перший заступник голови Національної ради Ольга Герасим'юк зазначила, що захищати свої права потрібно цивілізованим шляхом і не порушувати при цьому журналістські стандарти, а головне - важливо не обманювати глядача.

"Прикро, що канали замість того, щоб прислухатися до цих абсолютно законних вимог, витрачають ефірний час на те, щоб шукати компромат на членів Національної ради, огульно звинувачувати їх. Я думаю, що така позиція дуже далека від свободи слова, вона зовсім зі свободою слова не має нічого спільного", - сказала вона.

Нагадаємо, суд відмовив "112 Україна" у апеляції, знявши заборону Нацраді з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення щодо продовження або анулювання ліцензії.

Крім цього, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевіряла компанії ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ", які ведуть мовлення в цифровому мультиплексі МХ-5 з логотипом "112".

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