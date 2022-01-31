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"Пятая птичка в Киеве". Украина получила от США еще свыше 80 тонн военной помощи

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине вечером 31 января прибыл очередной американский самолет с военной помощью. Это уже пятый самолет, который доставил различное вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь" доставил украинским военным тонны боеприпасов.

"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр на своей странице в Twitter.

В то же время на брифинге в Пентагоне представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится очередной рейс с военной помощью.

Напомним, до этого в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. Украинские военные уже даже успели освоить стрельбу из полученного от США гранатомета SMAW D.

Кроме того, Украина получила от США и Британии противотанковые ракеты Javelin и NLAW. Глава "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут объяснял РБК-Украина, почему украинским военным сейчас дают именно Javelin и NLAW.

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