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Пятая часть российских войск в Украине разгромлена, - Залужный

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская армия уже потеряла пятую часть своих подразделений, привлеченных к боевым действиям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Сегодня Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные сверили оценки потерь оккупантов на войне в Украине.

"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, привлеченных к боевым действиям в Украине, разгромлена", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли и американских граждан за действенную поддержку в защите украинского народа и общих ценностей - свободы и демократии.

Напомним, 12 августа украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего, по данным Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины