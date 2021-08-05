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По пятам за Instagram: TikTok вводит фунцию Stories

Автор: Сергей Пышкин

Китайское соцмедийное приложение TikTok заявило о начале тестирования функции Stories. Дата публичного запуска пока неизвестна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Новая функция TikTok почти идентична функциям Stories других социальных сетей, таких как, например, Instagram, Facebook и так далее.

Известно, что пользователи смогут реагировать на истории других людей и оставлять комментарии.

В компании отмечают, что они добавили TikTok Stories для того, чтобы расширить взаимодействие между пользователями и предоставить возможность создателям контента реализовывать новые идеи благодаря функции.

В соцсети так и не рассказали когда именно функция Stories станет доступной для всех пользователей в приложении.

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