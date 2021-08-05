По п'ятах за Instagram: TikTok запроваджує фунцію Stories

Нова функція TikTok є майже ідентичною до функцій Stories інших соціальних мереж, таких як, наприклад, Instagram, Facebook і так далі.

Відомо, що користувачі матимуть змогу реагувати на історії інших людей та залишати коментарі.

У компанії відзначають, що вони додали TikTok Stories для того, аби розширити взаємодію між користувачами й надати можливість творцям контенту реалізовувати нові ідеї завдяки функції.

У соцмережі так і не розповіли коли саме функція Stories стане доступною для усіх інших користувачів додатку.