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По п'ятах за Instagram: TikTok запроваджує фунцію Stories

Автор: Сергій Пишкін

Китайський соцмедійний додаток TikTok заявив про початок тестування функції Stories. Дата публічного запуску поки невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Нова функція TikTok є майже ідентичною до функцій Stories інших соціальних мереж, таких як, наприклад, Instagram, Facebook і так далі.

Відомо, що користувачі матимуть змогу реагувати на історії інших людей та залишати коментарі.

У компанії відзначають, що вони додали TikTok Stories для того, аби розширити взаємодію між користувачами й надати можливість творцям контенту реалізовувати нові ідеї завдяки функції.

У соцмережі так і не розповіли коли саме функція Stories стане доступною для усіх інших користувачів додатку.

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