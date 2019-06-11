Пять стран Евросоюза призвали к мирному разрешению кризиса в Молдове

Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление пяти стран, обнародованное вечером 10 июня.

Берлин, Париж, Лондон, Варшава и Стокгольм выразили поддержку молдавскому парламенту, отметив, что "внимательно наблюдали за развитием ситуации" в стране.

"Мы поддерживаем парламент Молдовы и рассматриваем его как представителя молдавского народа и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных", - говорится в завлении.

Пять европейских стран также призвали политические силы Молдовы к спокойствию и сдержанности.

"Все стороны несут ответственность за урегулирование конституционного кризиса мирными средствами", - сказано в документе.

Отметим, 7 июня Конституционный суд Молдовы принял решение о необходимости роспуска парламента страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал данный указ, объяснив это возможностью компромисса.

Молдавский парламент, вопреки решению суда о его роспуске, проголосовал за избрание главой правительства лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду. После этого Павел Филипп, которого Конституционный суд страны определил временно исполняющим обязанности президента Молдовы, выдал указ о роспуске парламента страны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.