UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пять ракет за 10 минут. Появился перехват разговоров пилотов РФ во время атаки на Сарны

Фото: оккупанты из Ту-22 выпустили по Сарнам пять ракет за 10 минут (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 28 августа из воздушного пространства Беларуси российские Ту-22М нанесли ракетный удар по территории Украины. За десять минут, с 19:29 по 19:39, они выпустили минимум 5 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговоров, который оказался в распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Запуски ракет зафиксированы над Октябрьским и Петриковским районами (Гомельская область). Звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем", - говорится в сообщении.

Как позднее выяснилось, ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Сарнах Ровенской области.

При этом, по данным мониторинговой группы, запуски производились минимум 5 самолетами ВКС РФ

"Вы по зданию отработали? Да, отрабатываем", - говорят в перехвате пилоты бортов российских Ту-22.

Как сообщалось, вечером 28 августа в Ровенской области прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Сарнам. Оккупанты выпустили четыре ракеты по объекту военной инфраструктуры. Обошлось без жертв.

Позже стало известно, что во время ракетного удара по Сарнам Ровенской области в воскресенье, 28 августа, российские военные ударили ракетами типа Х-101 из самолетов ТУ-22.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область