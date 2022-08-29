Пять ракет за 10 минут. Появился перехват разговоров пилотов РФ во время атаки на Сарны

В воскресенье, 28 августа из воздушного пространства Беларуси российские Ту-22М нанесли ракетный удар по территории Украины. За десять минут, с 19:29 по 19:39, они выпустили минимум 5 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговоров, который оказался в распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
"Запуски ракет зафиксированы над Октябрьским и Петриковским районами (Гомельская область). Звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем", - говорится в сообщении.
Как позднее выяснилось, ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Сарнах Ровенской области.
При этом, по данным мониторинговой группы, запуски производились минимум 5 самолетами ВКС РФ
"Вы по зданию отработали? Да, отрабатываем", - говорят в перехвате пилоты бортов российских Ту-22.
Как сообщалось, вечером 28 августа в Ровенской области прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Сарнам. Оккупанты выпустили четыре ракеты по объекту военной инфраструктуры. Обошлось без жертв.
Позже стало известно, что во время ракетного удара по Сарнам Ровенской области в воскресенье, 28 августа, российские военные ударили ракетами типа Х-101 из самолетов ТУ-22.
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