П'ять ракет за 10 хвилин. З'явився перехоплення розмов пілотів РФ під час атаки на Сарни

"Запуски ракет зафіксовані над Жовтневим та Петриківським районами (Гомельська область). Звуки запусків ракет були чутні над Туровом та Мозирем", - йдеться у повідомленні.

Як пізніше з'ясувалося, ракети потрапили в об'єкт військової інфраструктури у Сарнах Рівненської області.

При цьому, за даними моніторингової групи, запуски проводилися щонайменше 5 літаками ВКС РФ.

"Вы по зданию отработали? Да, отрабатываем", - кажуть у перехопленні пілоти бортів російських Ту-22.