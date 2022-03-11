Пять населенных пунктов Черниговской области освобождены от оккупантов

"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом незаурядную решительность, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды", - говорится в сообщении.

По информации ОК "Север", подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия.

"Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавляют в сообщении.

Напомним, украинские бойцы в Черниговской области отбили у российских оккупантов 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

Ранее мы сообщали, что украинские военные освободили от захватчика населенный пункт под Черниговом.

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