Пять нарушений "тишины" на Донбассе: ранен украинский военный

В субботу, 8 января, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, один из них с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий военный получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

С начала текущих суток в районе ООС зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 - обстрелы со стороны боевиков, в том числе с применением запрещенного вооружения.

Обстрелы со стороны пророссийских вооруженных формирований велись в направлении поселков Пески, Богдановка и Крымского. Противник применял 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Пролет вражеского беспилотника был зафиксирован в районе Станицы Луганская. Аппарат пересекал линию разграничения.

В результате обстрелов противника ранение получил один военный. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в леченое учреждение. Состояние военнослужащего - удовлетворительное.

На обстрелы боевиков военные открывали ответный огонь, тем самым заставляя противника прекратить нарушение режима "тишины".