П'ять порушень "тиші" на Донбасі: поранено українського військового

У суботу, 8 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, один з них із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

З початку поточної доби в районі ООС зафіксовано 5 порушень. З них 4 - обстріли з боку бойовиків, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння.

Обстріли з боку проросійських збройних формувань велися в напрямку селищ Піски, Богданівка та Кримського. Противник застосовував 82-мм міномети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Проліт ворожого безпілотника був зафіксований в районі Станиці Луганська. Апарат перетинав лінію розмежування.

В результаті обстрілів противника поранення отримав один військовий. Йому надали першу допомогу і евакуювали в лікований заклад. Стан військовослужбовця - задовільний.

На обстріли бойовиків військові відкривали вогонь у відповідь, тим самим змушуючи противника припинити порушення режиму "тиші".