Пять нарушений на Донбассе: возле Марьинки и Каменки боевики стреляли из минометов

В частности, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Марьинки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области пролетел беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

По состоянию на 7:00, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.