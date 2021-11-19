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П'ять порушень на Донбасі: біля Мар'їнки та Кам'янки бойовики стріляли з мінометів

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 18 листопада, з боку бойовиків зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, у бік Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а неподалік від Південного - з великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Донецькій області пролетів безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок дій ворога немає.

Станом на 7:00, 19 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 листопада бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один отримав бойову травму.

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