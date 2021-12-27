Пять нарушений на Донбассе за сутки: боевики ранили двух военных

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов были тяжело ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
По состоянию на 7 часов утра 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате действий наемников двое военных получили ранения, состояние их здоровья - тяжелое.
Напомним, 25 декабря боевики один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.