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П'ять порушень на Донбасі за добу: бойовики поранили двох військових

Автор: Артур Родивилов

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів був важко поранено двох український військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Унаслідок дій найманців двоє військових отримали поранення, стан їхнього здоров'я - важкий.

Нагадаємо, 25 грудня бойовики один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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