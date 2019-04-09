Пять министерств проведут обзор бюджетных расходов в девяти сферах

В рамках перехода к трехлетнему бюджетному планированию в Украине проведут обзор расходов государственного бюджета в отдельных сферах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Согласно распоряжению Кабмина, в 2019 году к обзору расходов привлекаются пять министерств: Минобзарования, Минздрав, Минэнергоугля, Минсоцполитики и Минагрополитики, в которых будет проведен обзор расходов в девяти сферах.

"Обзор расходов (spending review) - ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, целесообразно ли распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные или неактуальные расходы. Таким образом, будет понятно, какие из программ заслуживают лучшего финансирования, или, наоборот, средства из которых следует перераспределить на другие программы", - отметили в Минфине.

Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих министерств и Минфина, а также независимые эксперты. Рабочие группы должны представить предложения относительно возможных вариантов достижения цели обзора, которые должны быть вполне реальными с точки зрения их практической реализации, сообщили в пресс-службе.

До 1 декабря 2019 года рабочие группы должны представить отчеты об обзорах расходов в соответствующих сферах в Кабинет министров. По итогам таких осмотров правительство будет принимать решения, которые являются основанием для внесения предложений в Бюджетную декларацию и проект государственного бюджета на плановый период.

Напомним, в январе 2019 года Министерство финансов Украины обнародовало план мер по утверждению бюджетной декларации на три года в рамках среднесрочного бюджетного планирования.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря 2018 года Верховная рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования. В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, пояснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.