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Пять домов повреждены, а 235 - без света: последствия обстрела Трехизбенки

Автор: Мария Кучерявец

В Трехизбенке (Луганская область) в результате обстрелов российско-оккупационных войск повреждены пять жилых домов. Еще 235 жилищ обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов", - говорится в сообщении.

По словам председателя областной государственной администрации Сергея Гайдая, это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца.

"Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск - повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света", - рассказал Гайдай.

Он отметил, что со вчерашнего дня пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Фото: боевики обстреляли Трехизбенку на Донбассе (фото loga.gov.ua)

Напомним, вчера около 16:20 пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Трехизбенка.

В результате обстрелов пострадали жилые дома - в частности, разбиты окна, повреждена кровля, стены и т. д.

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