Пять домов повреждены, а 235 - без света: последствия обстрела Трехизбенки

"В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов", - говорится в сообщении.

По словам председателя областной государственной администрации Сергея Гайдая, это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца.

"Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск - повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света", - рассказал Гайдай.

Он отметил, что со вчерашнего дня пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Фото: боевики обстреляли Трехизбенку на Донбассе (фото loga.gov.ua)