П'ять будинків пошкоджено, а 235 - без світла: наслідки обстрілу Трьохізбенки

У Трьохізбенці (Луганська область) внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ пошкоджено п’ять житлових будинків. Ще 235 осель знеструмлені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
"У результаті артилерійських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ учора в Трьохізбенці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий. Було випущено близько 20 снарядів", - йдеться в повідомленні.
За словами голови обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці.
"Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ – пошкодження п’яти будинків. Крім того, зафіксоване попадання в лінію електромережі, через що декілька вулиць залишилися без світла", - розповів Гайдай.
Він зазначив, що від учора постраждалим надається вся необхідна допомога.
Фото: бойовики обстріляли Трьохізбенку на Донбасі (loga.gov.ua)
Нагадаємо, вчора близько 16:20 проросійські бойовики обстріляли населений пункт Трьохізбенка.
В результаті обстрілів постраждали житлові будинки - зокрема, розбиті вікна, пошкоджена покрівля, стіни, тощо.