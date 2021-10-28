П'ять будинків пошкоджено, а 235 - без світла: наслідки обстрілу Трьохізбенки

"У результаті артилерійських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ учора в Трьохізбенці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий. Було випущено близько 20 снарядів", - йдеться в повідомленні.

За словами голови обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці.

"Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ – пошкодження п’яти будинків. Крім того, зафіксоване попадання в лінію електромережі, через що декілька вулиць залишилися без світла", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що від учора постраждалим надається вся необхідна допомога.

Фото: бойовики обстріляли Трьохізбенку на Донбасі (loga.gov.ua)