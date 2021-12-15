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"Пьяный рекорд". В Черновцах остановили водителя со смертельной дозой алкоголя

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Черновцы, Среда 15 декабря 2021 15:32
"Пьяный рекорд". В Черновцах остановили водителя со смертельной дозой алкоголя Фото: полиция задержала пьяного водителя в Черновцах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Черновцах остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Черновицкой области.

Сообщается, вчера вечером патрульные остановили Range Rover.

"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения - 5,0 промилле", - говорится в сообщении.

Отметим, допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 - относительно смертельная доза.

На водителя составили протокол.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пьяный сотрудник автомойки украл Tesla и устроил ДТП.

До этого под Харьковом пьяный водитель фуры устроил смертельную аварию, в которой погибли три человека.

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