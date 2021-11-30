В Киеве пьяный сотрудник автомойки украл Tesla и устроил ДТП

В Киеве полицейские задержали пьяного работника автомойки за угон авто. Он также устроил аварию на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

Сотрудник столичной автомойки в состоянии алкогольного опьянения решил уганть чужой автомобиль марки Tesla, чтобы покататься. Он взял ключи от авто, которые владелец машины оставил на мойке, и сел за руль. Во время движение по дороге пьяный мужчина не справился с управлением и попал в ДТП.

В полицю обратился владелец Tesla, сообщив об угоне. Он не обнаружил свою машину на автомойке.

Почти в одно время полицейские также получили другой вызов. Им сообщили о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль и пьяного сотрудника автомойки.

Злоумышленником оказался мужчина 1985 года рождения. Он рассказал полицейским, что хотел покататься. А тест на Драгере показал 2.36 промилле.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также полицией начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.