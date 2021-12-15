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"П'яний рекорд". У Чернівцях зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю

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Чернівці, Середа 15 грудня 2021 15:32
"П'яний рекорд". У Чернівцях зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю Фото: поліція затримала п'яного водія в Чернівцях (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Чернівецької області.

Повідомляється, вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

"В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 - відносно смертельна доза.

На водія склали протокол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві п'яний співробітник автомийки вкрав Tesla і влаштував ДТП.

До цього під Харковом п'яний водій фури влаштував смертельну аварію, в якій загинули три особи.

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Чернівці
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