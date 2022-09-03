Пьяный оккупант рассказал о больших потерях в своем подразделении: перехват ГУР
Российский оккупант в разговоре с женщиной заявил, что в его подразделении большие потери. Более сотни оккупантов погибли и получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Оккупант жалуется, что место где они находятся обстреляли украинские военные, в результате чего осталась только большая канава.
"Если я сказал, что позвоню тебе, то это не значит, что я дал слово и надо ждать именно в этот день моего звонка", - говорит оккупант своей женщине.
Во время разговора женщина оккупанта поняла, что он пьян, а он подтвердил это и заявил, что больше там нечего делать, кроме как пить.
Затем он рассказал, что ему удалось выжить, однако из 300 военных боеспособными осталось только 72. Остальные погибли или получили ранения.
Напомним, что российский военный признался в убийстве, посоветовав жене "тормозить бабки".
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