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П'яний окупант розповів про великі втрати у своєму підрозділі: перехоплення ГУР

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Україна, Субота 03 вересня 2022 19:50
П'яний окупант розповів про великі втрати у своєму підрозділі: перехоплення ГУР Фото: Окупант напідпитку розповів про великі втрати у своєму підрозділі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з жінкою заявив, що в його підрозділі великі втрати. Більше сотні окупантів загинули та отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Окупант жаліється, що місце де вони перебувають обстріляли українські військові, внаслідок чого залишилась лише велика канава.

"Якщо я сказав, що подзвоню тобі, то це не означає, що я дав слово і треба чекати саме у цей день мого дзвінка", - каже окупант своїй жінці.

Під час розмови жінка окупанта зрозуміла, що він п'яний, а він підтвердив це та заявив, що більше там нічого робити, окрім як пити.

Потім він розповів, що йому вдалося вижити, проте з 300 військових боєздатними лишилося лише 72. Інші загинули або отримали поранення.

Нагадаємо, що російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки".

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