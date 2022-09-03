Российский военный сознался в убийстве, посоветовав жене "тормознуть бабки" (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора оккупанты с женой.

"Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, вы**бал кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?" - говорит оккупант, отвечая на вопросы непонимающей супруги.

В свою очередь, супруга оккупанта рассказала о военных, которые пытаются избежать отправки в Украину По ее словам с "16-го года болеют они".