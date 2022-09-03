Российский военный сознался в убийстве, посоветовав жене "тормознуть бабки" (перехват)
Российский оккупант признался жене о военном преступлении в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора оккупанты с женой.
"Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, вы**бал кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?" - говорит оккупант, отвечая на вопросы непонимающей супруги.
В свою очередь, супруга оккупанта рассказала о военных, которые пытаются избежать отправки в Украину По ее словам с "16-го года болеют они".
Как сообщалось, ранее из перехвата ГУР стало известно, что российские оккупанты убивали гражданских в оккупированном Херсоне. В частности, расстреливали их из пушки и переезжали машиной.
Напомним, в одном из перехватов СБУ стало известно, что российские войска "равняют с землей" города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.
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