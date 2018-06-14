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Пьяный боевик ОРДО кинул молоток в наблюдателей ОБСЕ

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 11:39
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Молоток пролетел над головами наблюдателей миссии

Один из боевиков оккупированных районов Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кинул в наблюдателей молоток. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что инцидент произошел, когда патруль СММ находился на блокпосте незаконных вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка.

"Мужчина в одежде военного типа, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии. Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей СММ", - сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что после этого боевик ушел, а другой его "коллега" извинился за него.

Наблюдатели СММ добавляют, что имеются также случаи препятствия их деятельности со стороны вооруженных формирований ОРДЛО.

"Когда представители ОБСЕ беседовали с главврачом больницы в н. п. Ровеньки, в оккупированном районе Луганской области, "администрация" этого лечебного заведения распорядилась, чтобы главврач прекратил общение с командой СММ, и заявила, что все последующие визиты наблюдателей в больницу должны быть согласованы с вооруженными формированиями в Луганске", говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что участники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 434 взрыва на Донбассе.

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Теги публикации: ОБСЕ, боевики, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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