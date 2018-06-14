П'яний бойовик ОРДО кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ

Молоток пролетів над головами спостерігачів місії

Один з бойовиків окупованих районів Донецької області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у спостерігачів молоток. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

В документі зазначається, що інцидент стався, коли патруль СММ перебував на блокпості незаконних збройних формувань у мікрорайоні Трудівске в Петровському районі Донецька.

"Чоловік в одязі військового типу, який, імовірно, знаходився в стані алкогольного сп'яніння, кинув молоток в напрямку членів патруля місії. Молоток пролетів над головами спостерігачів і впав приблизно в 2 м від двох припаркованих автомобілів СММ", - повідомили в ОБСЄ.

Зазначається, що після цього бойовик пішов, а інший його "колега" вибачився за нього.

Спостерігачі СММ додають, що є також випадки перешкоджання їхній діяльності з боку збройних формувань ОРДЛО.

"Коли представники ОБСЄ розмовляли з головним лікарем лікарні в н. п. Ровеньки, в окупованому районі Луганської області, "адміністрація" цього лікувального закладу розпорядилася, щоб головний лікар припинив спілкування з командою СММ, і заявила, що всі наступні візити спостерігачів в лікарні повинні бути узгоджені з озброєними формуваннями в Луганську", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 434 вибухи на Донбасі.