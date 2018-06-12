В ОБСЕ зафиксировали более 400 взрывов на Донбассе

В ОСБЕ констатировали увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области

Участники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 434 взрыва на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии

"В период с вечера 8 по вечер 9 июня в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня[1], в том числе 315 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 265 взрывов). С вечера 9 по вечер 10 июня Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 110 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ также уточнили сообщения о жертвах среди гражданского населения. Так, согласно данным ОБСЕ, женщина получила огнестрельное ранение, когда посещала своих родственников в н. п. Васильевка.

"Она сообщила, что, выйдя из дома родственников, услышала выстрел и сразу почувствовала боль в области живота. Медперсонал вышеупомянутой больницы сообщил наблюдателям, что женщина получила пулевое ранение брюшной полости, ей оказали медицинскую помощь и сделали операцию", - говорится в отчете.

Кроме того, в Горловке 14 мая в больницу была доставлена 15-летняя девочка с гематомами на правом плече и спине. По словам медработников, она находилась в шоковом состоянии, ей оказали медицинскую помощь и выписали 24 мая.

"В период с вечера 8 по вечер 9 июня в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 3 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 75 взрывов). С вечера 9 по вечер 10 июня СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня (в том числе 6 взрывов), чем за предыдущие сутки", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благополучия населения Донбасса.