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ПВО сбила российскую ракету над Хмельницкой областью

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Хмельницкая область, Четверг 26 мая 2022 01:18
ПВО сбила российскую ракету над Хмельницкой областью Фото: ПВО сбила российскую ракету над Хмельницкой областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Хмельницкой областью. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

Отмечается, что обломки снаряда упали в поле.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях после сигнала воздушной тревоги.

Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.

Также мы сообщали о ракетном обстреле Запорожья, который произошел утром 25 мая.

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