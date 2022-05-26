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ППО збила російську ракету над Хмельницькою областю

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Хмельницька область, Четвер 26 травня 2022 01:18
ППО збила російську ракету над Хмельницькою областю Фото: ППО збила російську ракету над Хмельницькою областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сили ППО України збили російську ракету над Хмельницькою областю. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

Відзначається, що уламки снаряда впали в поле.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях після сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області.

Також ми повідомляли про ракетному обстрілі Запоріжжя, який стався вранці 25 травня.

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