ПВК "Вагнера" не зможуть продовжувати вести бойові дії через виснаженість, - ISW

Після багатьох місяців міських боїв, малоймовірно, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжать бойові дії за межами Бахмута в нинішньому виснаженому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW зазначають, що "вагнерівці" почали подавати ознаки того, що вони не зможуть проводити наступальні операції за межами міста Бахмут з кінця грудня 2022 року. Російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.

Малоймовірно, що російська армія проводитиме наступальні операції, якщо Пригожин виконає свою обіцянку вивести особовий склад "Вагнера" із міста Бахмут 25 травня. Деякі джерела в РФ припускають, що він відправить "вагнерівців" на іншу "критичну" ділянку фронту наприкінці місяця.

Ключові висновки ISW: