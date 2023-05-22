ПВК "Вагнера" не зможуть продовжувати вести бойові дії через виснаженість, - ISW

Після багатьох місяців міських боїв, малоймовірно, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжать бойові дії за межами Бахмута в нинішньому виснаженому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти ISW зазначають, що "вагнерівці" почали подавати ознаки того, що вони не зможуть проводити наступальні операції за межами міста Бахмут з кінця грудня 2022 року. Російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.
Малоймовірно, що російська армія проводитиме наступальні операції, якщо Пригожин виконає свою обіцянку вивести особовий склад "Вагнера" із міста Бахмут 25 травня. Деякі джерела в РФ припускають, що він відправить "вагнерівців" на іншу "критичну" ділянку фронту наприкінці місяця.
Ключові висновки ISW:
Також, у звіті інституту вивченння війни йдеться, що росіяни втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, а постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил "вагнерівців" у місті.
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