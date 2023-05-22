ЧВК "Вагнера" не смогут продолжать вести боевые действия из-за истощенности, - ISW

После многих месяцев городских боев маловероятно, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжат боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Эксперты ISW отмечают, что "вагнеровцы" начали подавать признаки того, что они не смогут проводить наступательные операции за пределами города Бахмут с конца декабря 2022 года. Российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.
Маловероятно, что российская армия будет проводить наступательные операции, если Пригожин выполнит свое обещание вывести личный состав "Вагнера" из города Бахмут 25 мая. Некоторые источники в РФ предполагают, что он отправит "вагнеровцев" на другой "критический" участок фронта в конце месяца.
Ключевые выводы ISW:
Также, в отчете института изучения войны говорится, что россияне потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, а постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнеровцев" в городе.
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